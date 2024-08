Con Archeo Explorer si scopre la Flaminia L’Università promuove storia e territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Si chiamala nuova iniziativa itinerante organizzata daldi Urbino in varie località della provincia per riscoprire la viae più in generale l’logia del nostro. "Saranno dieci gli appuntamenti – ha detto il magnifico rettore Giorgio Calcagnini ieri alla presentazione – distribuiti da settembre a novembre, tutti a partecipazione gratuita e con aperitivo finale, e celebrano una duplice ricorrenza: da un lato i cinquant’anni di scavi a Fossombrone e dall’altro il decennio dalla scomparsa del professor Mario Luni, che di questi scavi fu iniziatore. È un progetto importante, perché coinvolge otto comuni sotto la regia del professor Oscar Mei, con cui mi complimento per il successo con cui guida il proseguimento degli scavi".