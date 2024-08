Papa Francesco elogia lo schiavismo involontariamente o meno non ci interessa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Roma, 28 agosto –, nelle sue ultime esternazioni, ha fatto un elogio dello. Fermi tutti, diciamolo subito: nessuno di noi legge nel pensiero e non sappiamo quanto sia voluto o. L’ingenuità e l’idiozia sono patrimoni negativi straconosciuti in questo povero mondo, è una banalità sottolinearlo ma è meglio farlo, perché non si sa mai. Poi però contano i risultati oggettivi delle proprie dichiarazioni, per cui di quanta tonteria sia presente nell’autore delle stesse ciil giusto. L’elogio di Bergoglio è diretto, di fatto, alle navi che – sempre di fatto, al di là delle belle parole – promuovono una tratta di schiavi in arrivo sulle nostre coste in modo intenso ormai da 15 anni.