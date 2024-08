Prima Categoria Barberino Tavarnelle Una realtà in crescita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Libertas, una giovane e bellache si sta affermando nel calcio toscano. Il club è nato quattro stagioni fa dalla fusione tra Libertase PolisportivaVal d’Elsa. Programmi ambiziosi per la società arancio, bianco e blu che ambisce ai piani alti della classifica in. Negli ultimi due anni ha sfiorato la Promozione con la vittoria della Coppa Toscana e la disputa dei play off regionali. In questa stagione ilsi presenta con una squadra di qualità e un attacco da far paura in un girone molto impegnativo. In panchina il confermato allenatore Maurizio Temperini, con vice Stefano Giotti; agli Juniores mister Giacomo Conti, con vice Edoardo Santagati; allenatore dei portieri Marco Rustioni. Rosa giocatori. Portieri: Giulio Cianti e Simone Pupilli.