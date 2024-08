Kamala Harris rompe gli indugi e attacca Trump | clima teso negli Usa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Si accende la campagna elettoraleStati Uniti.accetta la candidatura eduramente. Promesse anche su Gazaè ufficialmente la candidata democratica alle prossime elezioniStati Uniti. L’annuncio della sua discesa in campo era stata fatto ormai diverso tempo fa dopo il passo indietro di Biden, ma mancava ancora la ratifica arrivata nell’ultimo giorno della convention a Chicago. Un appuntamento che è stato il classico passaggio di consegne tra il presidente uscente e la sua numero 2 per provare una riconferma alla Casa Bianca.(Ansa) – cityrumors.itNon sarà semplice considerando anche il percorso accidentato di qualche settimana fa. Ma i sondaggi sembrano ribadire la crescita dei democratici dopo la discesa in campo dellaed ora la storia è più vicina a scriversi.