La forza di volontà di Mariella in Upas

(Di martedì 20 agosto 2024) Alla fine Guido è tornato sui suoi passi o, per meglio dire, sulla strada della ragione. E ha deciso di partire cone il figlio per la vacanza a Palinuro presentandosi proprio la mattina della partenza. Ma quanto l’ha fatta soffrire. Pur di non mettere in cattiva luce il papà agli occhi del figlio,lo ha sempre coperto. Anche addossandosi colpe non sue, nascondendo le lacrime e assecondando le bugie. Da brava mamma e moglie ha sopportato il tradimento, lo ha assimilato, somatizzato, tenuto in corpo, senza mai far vedere nulla al bambino. Senza mai una parola negativa contro il padre. Che invece fino all’ultimo momento ha mentito, fino ad accusaredi sfruttare il figlio per costringere lui a stare con lei. Cattiverie che un uomo del genere, con una moglie del genere, non dovrebbe permettersi. E invece più sono in torto, più sono vigliacchi.