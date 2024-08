Intensificazione dell’azione di contrasto all’economia illegale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 17 agosto 2024) Napoli – Rafforzamento del dispositivo di prevenzione eai fenomeni di illegalità economico-finanziaria nelle località turistiche Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in occasione della stagione estiva, ha disposto, nell’area metropolitana di Napoli, un rafforzamento del dispositivo di prevenzione eai fenomeni di illegalità economico-finanziaria, in particolare nelle località ad alta vocazione turistica. Soltanto nella giornata di Ferragosto, in coerenza con le direttive prefettizie volte a all’implementazione dei presidi di pubblica sicurezza, sono state impiegate 38 pattuglie in servizi di controllo economico del territorio.