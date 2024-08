Il gorilla di Banksy libera gli animali al London Zoo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (askanews) – C’era attesa a Londra e puntuale come nei giorni scorsi è arrivata la nuova opera didella serie soprannominataZoo. L’inafferrabile artista di strada dal 5 agosto sta animando le giornate della capitale britannica realizzando nove opere in nove giorni a tema: una capra, elefanti, scimmie, un lupo, pellicani, un gatto, pesci piranha e un rinoceronte. GUARDA LE FOTO ‘The World of’: le foto delle opere in mostra a Milano “Il murale è uno shock” Questa volta ha realizzato unchealcunisu una delle saracinesche degli ingressi dello zoo di Londra. Per il direttore della struttura Karl Penman il murale è «uno shock e una sorpresa assoluta».