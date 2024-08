Non ho dato l’autorizzazione ma poi davvero quella canzone? | Celine Dion furiosa contro Donald Trump

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024). La cantante canadese si è scagliatala scelta del tycoon di utilizzare, senza autorizzazione, la suapiù famosa, ‘My heart will go on‘, durante un comizio in Montana. L’artista, che due settimane fa si è esibita durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024 nonostante i problemi di salute, ha denunciato l’accaduto in una nota diffusa sui suoi canali social. “In nessun modo questo uso è stato autorizzato enon approva questo tipo di operazione“, si legge nel comunicato pubblicato dalla cantante. Che poi chiude la nota con una domanda sarcastica che pare far riferimento al naufragio su cui si basa ‘Titanic’, il film di cui ladiè colonna sonora: “?“.