Fine delle speranze | trovato senza vita Davide Businaro Il 50enne era scomparso da Casarsa

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 10 agosto 2024), i vigili del fuoco hanno recuperato una salma a Socchieve. Si tratta dida domenica scorsa dadella Delizia. È statomorto poco distante dal luogo in cui, nei giorni scorsi, era stata ritrovata la sua moto, insieme al casco. Leggi anche: Incidente terribile, tragico schianto tra 10 auto: tutto bloccato Leggi anche: Sharon Verzeni, il compagno rompe il silenzio sulla notte dell’omicidioeradaDi, ildidella Delizia, non si avevano più notizie da domenica scorsa. L’uomo si era allontanato da casa con la sua moto eportare con se il cellulare. La famiglia, preoccupata, aveva prontamente allertato le autorità, che avevano avviato le ricerche divolgando la foto dell’uomo per raccogliere eventuali segnalazioni.