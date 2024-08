LIVE – Staffetta mista triathlon Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 5 agosto 2024) Latestuale delladialledi. Dopo le gare maschili e femminili e le numerose polemiche che hanno accompagnato le gare nella Senna, torna ilcon l’ultima prova in programma, la, in cui gareggeranno due donne e due uomini per ogni nazione. L’Italia schiera il quartetto formato da Alice Betto, Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti e Verena Steinhauser, che proveranno a giocarsi le proprie carte per ottenere un piazzamento di prestigio. Alla vigilia le favorite sono la Francia e la Gran Bretagna, ma Stati Uniti, Messico e Germania proveranno a inserirsi e a dire la loro per il podio. L’appuntamento è a partire dalle ore 8.00 del mattino di lunedì 5 agosto, e Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualeaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.