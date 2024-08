Volley femminile chi affronterà l’Italia ai quarti? Le ipotesi migliore e quella peggiore alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)attende di sapere quale sarà la sua avversaria neidi finale del torneo didi Parigi 2024. La nostra Nazionale ha concluso la fase a gironi a punteggio pieno con tre successi e nove punti (3-1 contro la Repubblica Dominicana, 3-0 contro l’Olanda e 3-0 contro la Turchia), meritandosi il primo posto nella Pool C, ma bisognerà aspettare l’esito di Brasile-Polonia (in programmaore 21.00, scontro diretto al vertice della Pool B) per conoscere la classifica combinata nella sua interezza.