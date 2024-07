La centenaria Anna Livon in vacanza col camper

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Non c’è niente che possa impedire addi saltare sul suoe partire per la suaall’aria aperta. Fin qui non ci sarebbe niente di strano. Se non fosse che, nata in provincia di Udine, ha compiuto la bellezza di 100 primavere lo scorso 29 febbraio e in questi giorni è di nuovo in viaggio, all’area2004 di Marina Palmense, dove torna puntuale ogni estate da ormai 10 anni. Una presenza che si fa notare e amare quella di, classe 1924.ista da 20 anni, gli ultimi dieci li ha vissuti dunque nel fermano dove si sente proprio a casa. Qui la chiamano tutti ‘la bis’, lei ama i prodotti locali e l’affetto dei residenti che non le fanno mai mancare attenzioni e affetto. "Il segreto – raccontano i suoi cari che viaggiano con lei –, forse sta nel suo stile di vita. Non ha mai bevuto alcolici e mai fumato, ma mangia ancora con deciso appetito.