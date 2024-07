A Vernio è il gran giorno di Vasari Le lettere il compleanno e i Bardi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 30 luglio 2024) Nell’anno del 450esimo anniversario della morteha voluto rendere omaggio a Giorgioanche in occasione del. Infatti, la mostra "racconta, progetti e segreti al tempo di Cosimo I de’ Medici e idi", si inaugura stasera alle 21, all’Oratorio di San Niccolò, in piazza del Comune, proprio per celebrare il, nel 1511, della nascita dell’artista. Partecipa al taglio del nastro con la sindaca di, Maria Lucarini, il presidente della Regione Eugenio Giani. Saràstesso, sotto forma di "quadro vivente", che accoglierà i visitatori, con una installazione nata da un’idea della Fondazione Cdse, che ha curato la mostra insieme all’Accademiagrazie al contributo assegnato al progetto del Comune didal bando della Regione per le "Celebrazioni dei 450 anni dalla morte di Cosimo I dei Medici e di Giorgio".