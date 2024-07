Morto al Villaggio olimpico | Lionel Elika Fatupaito deceduto per cause naturali L’allenatore di boxe delle Samoa aveva 60 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Muore all’età di 60di, per un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno dela Saint-Denis. Secondo quanto ricostruito da Le Parisien,era nella sua stanza con un atleta quando si è sentito male improvvisamente intorno alle ore 10.20: a nulla è servito il rapido intervento dei vigili del fuoco.disarebbe“per“: le indagini sono state effettuate dalla polizia giudiziaria di Seine-Saint-Denis.nella giornata di sabato 27 luglio, la notizia è stata resa nota il pomeriggio successivo. Very sad news.n Olympic Boxing coach, died yesterday at the Olympic village from a suspected heart attack. Thoughts are with thefamily.#Paris2024 pic.twitter.