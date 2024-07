Spa Verstappen verso la penalizzazione in griglia per il cambio di motore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Spa Francorchamps, 25 luglio – "Crediamo che prenderemo una penalità qui. Nella situazione nella quale siamo dovrebbe essere un po' più difficile recuperare posizioni, ma cercheremo di fare il meglio che possiamo". Lo ha spiegato Maxai microfoni di SkySport, in vista del weekend del Belgio a Spa. Il pilota olandese, dunque, ha confermato ildi power unit sulla sua RB20 e la conseguente penalità. "Il weekend non sarà molto lineare anche in termini meteorologici e dovremmo tenere tutto questo in considerazione. Vedremo come andrà a finire", ha aggiunto il campione del mondo. Dopo aver vinto sette delle prime dieci gare del Mondiale 2024, l’olandese tre volte campione iridato non è mai salito sul gradino più alto del podio nelle ultime tre, e ha impressionato in negativo il suo nervosismo domenica scorsa all’Hungaroring, fino allo scontro con Hamilton.