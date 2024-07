Fiorentina | perso il ricorso per la sospensione dei lavori al Franchi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 24 luglio 2024) “Il Tribunale ha rigettato ilpresentato dallae la condanna al pagamento delle spese in lite in favore del Comune di Firenze“. Questa la sentenza emessa dal giudice Pasqualina Principale, a una settimana dall’udienza per ild’urgenza presentato dal club viola per chiedere ladeidello stadio. Laaveva intentato un’azione legale per chiedere sia ladeidi restyling dello stadio, sia il pagamento dei danni da parte del Comune di Firenze. Il Tribunale però ha dato ragione a Palazzo Vecchio, sottolineando come ci sia stata da parte dell’ente locale una collaborazione che viene dimostrata anche da una mail del direttore generale gigliato Alessandro Ferrari.