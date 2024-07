Giovane annega nel Ceresio Tuffo fatale per un 23enne Trovato sul fondo senza vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Era arrivato con un amico a Portoper trascorrere il pomeriggio al lago, invece ilin acqua è statopakistano, che non è più riemerso. L’amico, non vedendolo riaffiorare, ha subito allertato i soccorsi. Alla spiaggia Fiammetta sono arrivati i vigili del fuoco di Varese del Nucleo nautico, i sommozzatori dell’Elinucleo di Malpensa, gli operatori del 118 con l’ambulanza. Presenti anche la Polizia locale e il sindaco Marco Prestifilippo, che ha seguito con grande apprensione le ricerche. Le operazioni sono cominciate intorno alle 15,30, i soccorritori del Nucleo nautico hanno perlustrato il lago e individuato il corpo, recuperato dai sommozzatori. Il medico non ha potuto fare altro che constarne il decesso. Non è da escludere che dopo ilin acqua ilsia stato colto da un malore e quindi sia sopraggiunto l’mento.