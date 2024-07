Fiesole ricorda Terzani Sul palco del Teatro Romano tutta la famiglia dello scrittore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024)(Firenze), 19 luglio 2024 - A vent’anni dalla scomparsa, Tizianorivive aldi. Si chiama “Il mondo di Tiziano” l’evento di venerdì 26 luglio alle 21.15 dedicato al grande giornalista efiorentino promosso dalla Fondazione Stensen. Un’occasione sia per chi già lo conosce sia per coloro che desiderano scoprire le tante vite di quest’uomo attento, curioso, consapevole del mondo che aveva davanti agli occhi e si sentiva in dovere di raccontare. Una serata, presentata dal giornalista Raffaele Palumbo e curata dal direttore della Fondazione Stensen Michele Crocchiola insieme alla, perre non soltanto il giornalista e lo, ma soprattutto l’uomo, con tutti i suoi dissidi interiori e il suo bruciante desiderio di cambiare il mondo attraverso la scrittura e l’impegno civile.