Catania nasconde una pistola nella culla arrestato 24enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Aveva nascosto unaclandestina sotto al materasso di unapensando di farla franca in caso di un controllo della Polizia. I Falchi della Squadra Mobile, sono intervenuti, nei giorni scorsi, in un’abitazione del quartiere “San Cristoforo”, per eseguire una perquisizione con il sospetto che, all’interno, potessero trovarsi occultate armi e munizioni. In effetti, le intuizioni dei poliziotti si sono rivelate fondate. Ilè stato trovato in possesso di unaa tamburo, calibro 38, con all’interno 5 cartucce. Le fasi di ricerca si sono rivelate da complesse con i Falchi dal momento che l’arma, risultata clandestina, era stata posizionata sotto al materasso di unacamera da letto. A seguito del ritrovamento delladetenuta illegalmente, l’uomo è stato