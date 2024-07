Meteo l’ondata di caldo africano imperversa sull’Italia ma dal weekend cambia tutto | temporali in arrivo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Previsioni, nelarrivano idiportata dall’anticiclone Caronte continua are senza sosta, traghettandoci nel cuore dell’estate 2024, proprio come il suo omonimo dantesco. Antonio Sanò de Ilpresenta a La Repubblica le ultime previsioni del Centro Europeo fino al. A partire da venerdì 19, una “goccia fresca” in quota, ossia un’area atmosferica più fredda rispetto alle zone circostanti, tenterà di scendere di latitudine dopo essersi staccata dal ciclone sul Mare del Nord. Questa dinamica provocherà i primidiffusi sui settori alpini, in particolare nel Triveneto (sopratin Trentino Alto Adige). Nel, la “goccia fresca” potrebbe avvicinarsi ulteriormente all’Italia, sfiorando l’arco alpino e provocando un temporaneo indebolimento dell’anticiclone Caronte al Nord, specialmente domenica 21 luglio.