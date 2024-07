Ralf Schumacher il fratello di Michael fa coming out | la foto con il compagno

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024), pilota che ha vinto sei Gran Premi durante una carriera decennale in Formula Uno, ha pubblicato unasu Instagram che lo ritrae con il suo partner Etienne, mentre guardano il tramonto abbracciati su una barca. Accanto all’immagine,ha scritto: “La cosa più bella della vita è avere al proprio fianco il partner giusto con cui si può condividere tutto”è ilminore del sette volte campione del mondo di F1, ha guidato per la Jordan, la Williams e la Toyota in una carriera durata dal 1997 al 2007. Ha partecipato a un totale di 180 gare e ha conquistato 27 podi. È stato coinvolto nelle serie di corse junior come capo squadra e ha anche promosso la carriera di suo figlio David.è stato sposato con Cora, ma la coppia è separata da molti anni.