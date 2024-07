Arrestato a Lanciano | Rumeno Ricercato Finisce in Carcere per Diversi Provvedimenti Giudiziari

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Chieti - Nella serata di venerdì 12 luglio, un cittadinoè statodalla polizia diin esecuzione di. L'uomo,dalle autorità, doveva scontare una pena di 9 mesi di reclusione e pagare una multa di 200 euro, secondo un provvedimento emesso dalla Procura di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto dopo che l'equipaggio della squadra volante ha fermato una coppia per un controllo di routine e ha scoperto che l'uomo era soggetto a numerose denunce per furto aggravato, oltre ad essere destinatario dell'ordinanza calabrese. Ulteriori verifiche hanno rivelato che nei confronti delerano stati emessi altri due, di cui uno restrittivo, dal tribunale di Modena. Di conseguenza, l'uomo è stato trasferito neldi Villa Stanazzo, dove è ora a disposizione dell'autoritàa per rispondere delle accuse a suo carico.