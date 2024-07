Il calendario di serie B regala subito due gare interne al Pisa e due trasferte alla Carrarese

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Inizierà contro lo Spezia in casa la stagione del nuovodi Filippo Inzaghi. Questo ha decretato il primo atto ufficiale della stagione, la presentazione di ieri, 10 luglio, dei calendari, proprioSpezia, nell’evento condotto da Barbara Cirillo e Dario Vergassola, con la partecipazione dei rappresentanti delle 20 società cadette e del presidente della Lega di B Mauro Balata. Il cammino nerazzurro proseguirà, nel primo mese dicon la sfida interna al Palermo, quindi la trasferta a Cittadella e la gara contro la Reggiana.14esima l’unico derby stagionale a Carrara. Inizio di campionato in salita, invece, per la neopromossacon le duedi Cesena (la rivale dello scorso anno in C) e Cremonese. Con il Sudtirol l’esordio casalingo nell’infrasettimanale del 27 agosto, poi nuova trasferta a Catanzaro.