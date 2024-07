Star Wars | scelto lo sceneggiatore del film diretto da Shawn Levy?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Disney e Lucassembra abbianoloche si occuperà dello script deldella saga che verràdapotrebbe dirigere undella saga die, a scrivere la sceneggiatura sarà Jonathan Tropper, da tempo collaboratore del regista. L'aggiornamento sul progetto condiviso da Deadline arriva a pochi giorni dal debutto nelle sale di tutto il mondo di Deadpool & Wolverine, conRyan Reynolds e Hugh Jackman. Chi è Jonathan Tropper Tropper ha lavorato conin occasione di The Adam Project e ha firmato lo script di This Is Where I Leave You,dal regista nel 2014, e di Kodachrome, prodotto dalmaker tramite la sua casa di produzione 21 Laps. Lo .