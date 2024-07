Sanità il punto della Regione | I Cau stanno funzionando Si alleggerisce il Pronto soccorso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Effetto Cau in Emilia-Romagna. "", sorride in conferenza stampa, ieri, l’assessore regionale alla salute, Raffaele Donini, a fianco dei suoi dirigenti. In cinque mesi in, da gennaio a maggio 2024, i 42 “Centri di assistenza urgenza” attivi (saliranno a 50 entro il 2024) hanno ridotto la pressione degli accessi indel 15,5% per i codici bianchi e del 9% per i codici verdi. Per tutto il 2024, poi, si prevedono 400.000 accessi ai Cau (al momento sono oltre 200.000), su un totale di 1,8-2 milioni alpiù l’offerta Cau, per lo più disponibile 24 ore su 24. E in questo quadro non ci si ferma: sarà attivo da dicembre il numero di speciale 116117, cui telefonare, con l’obiettivo di una gestione di presa in carico del cittadino da parte del sistema che dovrebbe indirizzare per bassa complessità direttamente ai Cau.