Non solo la prima ora di parcheggio pagata | i commercianti di città alta spiegano la nuova Ztl

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 7 luglio 2024) Bergamo. Le modifiche alla viabilità in, in concomitanza con l’apertura del nuovoalla Fara, hanno inevitabilmente cambiato le abitudini dei bergamaschi: dall’eliminazione degli stalli blu lungo le mura all’allargamento del perimetro della Ztl, le novità non sono ancora state pienamente assorbite dai cittadini nonostante il Comune di Bergamo abbia predisposto un vero e proprio vademecum pubblicato (e scaricabile gratuitamente) dal sito www.bergamoinchiaro.it. A tendere ancora una volta la mano sono idel borgo antico, che già per la stagione estiva, dall’1 luglio al 31 agosto, hanno deciso di regalare a chi fa shopping o si accomoda negli esercizi pubblici aderenti un’ora ditramite un voucher-sconto del valore equivalente a sessanta minuti di sosta nei tre parcheggi di via Tre Armi, Funicolare San Vigilio e Parking Fara, a fronte di una spesa non inferiore ai 20 euro effettuata nell’arco di tutta la giornata.