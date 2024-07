Highlights ottava tappa Tour de France 2024 | altro trionfo di Girmay VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

Ilcon glidell'delde, la Semur-en-Auxois – Colombey-les-Deux-Églises di 183,4 chilometri. Una frazione mossa, adatta alle fughe da lontano o all'azione di un finisseur, con qualche speranza per i velocisti e poca battaglia attesa tra i big. Abrahmsen è eccezionale con il suo tentativo in solitaria per oltre 150 km, ma non riesce a portarlo a termine, c'è allora l'arrivo in volata e si impone la maglia verde. Di seguito ecco le immagini salienti dell'delde.