Barella Donnarumma Chiesa che simbolo è? | il delirio di Toninelli sulla Nazionale | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Non mi piacciono diversi sport, non li seguo. Non amo il calcio e nemmeno i motori». Però dà lezioni su Euro 2024 e commenta pure dall'alto del suo pulpito di “Contro-Informazione” la disastrosa fine della nostra. Stiamo parlando, ovviamente, dell'ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo. Il suo programma che va in diretta sui social ha l'ambizione di “informare” smontando il mainstream. E a volte, nella foga di dover dire la propria su tutto il rischio è di perdersi. E così la clip disull'eliminazione degli azzurri dall'Europeo in Germania è diventata virale. Luoghi comuni, scarsa conoscenza dei fatti e approssimazione sono gli ingredienti perfetti per il « sermone dell'ex ministro. Dopo la premessa in cui afferma di essere «lontano dal calcio» parte il primo «vaffa».