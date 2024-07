Maltempo flagella il Nord Italia Cogne isolata per un mese Musumeci | Servono assicurazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – Novanta centimetri di pioggia in seri ore,sommersa dall’acqua. Dopo il nubifragio che nel fine settimana ha travolto soprattutto Val d’Aosta e Piemonte – dove alcune valli sono ancora isolate a causa delle frane – è iniziata la conta dei danni in tutto il. La valdostanaè senza collegamenti: “La strada per(che collega anche Valnontey, ndr) non sarà percorribile prima di un”, annuncia il ministro della Protezione Civile, Nello. Ma la Val d’Aosta non è l’unica regione in ginocchio: grandinate, frane e smottamenti registrati anche in Piemonte, in particolare Torino e le zone del Canavese, Vercellese occidentale e basso Biellese. Grandinate eccezionali e pioggia record anche in Veneto: 77 millimetri di acqua è caduta su Vittorio Veneto (Treviso).