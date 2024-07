Rapinano market a Marina centro | aggredito l’addetto alla sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) Rimini, 1 luglio 2024 – Hanno tentato di fare razzia in un supermercato di, approfittando del caos e della folla sul lungomare per l’arrivo del Tour de France. E quandose ne è accorto, l’hannoprendendolo a botte e poi hanno cercato di fuggire. Non ci sono riusciti grazie al tempestivo intervento di due pattuglie della polizia di Stato, accorse subito sul posto. In manette due giovani, entrambi nordafricani, accusati di rapina impropria: oggi compariranno davanti al giudice per la direttissima. L’episodio è avvenuto sabato, verso le 17,Conad di viale Vespucci. I due nordafricani erano insieme a un altro (minorenne). Avevano già messo le mani su varie bottiglie di alcolici e alcuni generi alimentari e stavano tentando di uscire senza pagare, quandoli ha beccati.