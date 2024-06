Campionati Italiani atletica 2024 oggi in tv | orari calendario 30 giugno ordine delle gare streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 30 giugno 2024)domenica 30va in scena la seconda e ultima giornata deiAssolutidileggera. A La Spezia si conclude la rassegna tricolore, quando manca soltanto un mese alle Olimpiadi di Parigi: è l’ultimo giorno utile per strappare i minimi per i Giochi e per provare a scalare posizioni nel ranking in modo da qualificarsi all’evento a cinque cerchi. Nella località ligure saranno impegnati diversi azzurri di riferimento. Riflettori puntati su Leonardo Fabbri, Campione d’Europa di getto del peso e primatista nazionale con la bordata da 22.95 metri firmata a Savona a metà maggio. Da seguire con attenzione Sara Fantini, fresca di titolo continentale nel lancio del martello. Sui 200 metri potremo vedere Fausto Desalu (Campione Olimpico con la 4×100) e Luca Sito, fresco di primato nazionale sui 400 metri e pronto a cimentarsi sul mezzo giro di pista.