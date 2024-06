MotoGP Jorge Martin penalizzato ad Assen! Cos’è successo e come cambia la griglia di partenza

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)ladidella gara didi domani ad. Lo spagnolo, leader della classifica, è statodi tre posizioni e partirà dunque dalla quinta posizione nella gara di domenica pomeriggio sullo storico tracciato olandese. A causare la penalizzazione, una sua manovra in Q2 giudicata irregolare: difatti, durante le qualifiche per la pole position, si è ritrovato a procedere lentamente sulla traiettoria del pilota dell’Aprilia Raul Fernandez tra la curva 2 e la curva 3, andando a condizionare il tentativo del suo connazionale. Dopo la fine della Sprint Race lo Steward Panel, composto da Andres Somolinos, Freddie Spencer e Tamara Matko, ha optato per la penalizzazione del leader della classifica, che oggi ha visto ridursi il suo vantaggio su Pecco Bagnaia in virtù del secondo posto alle spalle del campione del mondo ottenuto quest’oggi.