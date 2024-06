Israele pronto ad accettare l’accordo | Vogliamo tutti gli ostaggi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 2 giugno 2024) Dopo le pressioni internazionali,inizia ad aprire a un accordo per un cessate il fuoco momentaneo nella Striscia di Gaza al fine di recuperare glirimasti nelle mani di Hamas. Lo ha dichiarato lo stesso consigliere capo di Netanyahu per la politica estera, Ophir Falk, commentando le parole del presidente degli Usa Joe Biden. La prospettiva sarebbe quella di un cessate il fuoco temporaneo in cambio della liberazione o della riconsegna dei corpi digli. Falk ha però anche specificato che non ci sarà uno stop definitivo alle ostilità fino a quandonon avrà raggiuntoi suoi obiettivi, tra i quali c’è anche il completo smantellamento di Hamas.adper un cessate il fuoco temporaneo In un’intervista al settimanale britannico Sunday Times, immediatamente ripresa dai media israeliani, il consigliere per la politica estera del primo ministro Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, ha aperto a un accordo trae Hamas per un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza: “È ciò che abbiamo concordato.