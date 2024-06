Mezzo Rotto Black Nirvana Sexy Shop | chi ha vinto la sfida degli streams

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 1 giugno 2024) Ieri sera a mezzanotte Alessandra Amoroso, BigMama, Elodie, Fedez ed Emis Killa hannol’internet pubblicando i loro nuovi singoli. È andata praticamente così: i singoli estivi che si preparano per uscire a mezzanotte pic.twitter.com/elaEJyFyIB — sasi (@p0liedrico) May 30, 2024 La prima ha deciso di duettare con la rapper rivelazione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo proponendoci un boppone tutto da ballare, Elodie è tornata in solitaria, mentre Fedez (dopo il no preso da parte di Tony Effe) ha optato per lo storico nemico-amatissimo Emis Killa.: chi halaLa domanda quindi ora è solo una: in 24 ore chi ha avuto la meglio fra? A livello disu Spotify i due rapper hanno stracciato le colleghe: la curiosità in merito alla revenge song su Chiara Ferragni ha fatto ottenere aben 56 mila ascolti.