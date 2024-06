Ci salutiamo così | ultima puntata per Amadeus come lo accolgono in studio | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Grande commozione nellodi Affari Tuoi per quella che non solo è l'della stagione ma anche l'condotta da, che a partire dalla prossima stagione televisiva si trasferirà al canale Nove. Un inizio di trasmissione un po' particolare, quindi, per il conduttore, che è stato accolto dal pubblico incon un grande applauso e uno striscione con su scritto "Grazie Ama" con un cuore. Il padrone di casa, allora, ha ringraziato "il meraviglioso pubblico di Rai 1 e del delle Vittorie" e ha affermato che "cicol sorriso". Tristi i commenti degli affezionati telespettatori sui social. "L'di affari tuoi consono tristissima", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Vivendo molto molto male questadi #affarituoi con ama".