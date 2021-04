Pomeriggio 5 | Akash protetto dal Visconte

(Di mercoledì 14 aprile 2021) ACinque, nello studio di Barbara d’Urso si torna a parlare diKumar del suo ritorno all’Isola dei famosi, del faccia a faccia con Ilary Blasi e Tommaso Zorzi ma soprattutto della sua replica via social a chi lo ha criticato da sempre… ACinque si è tornati a parlare diKumar e non solo del suo colore degli occhi. Barbara d’Urso ha rivissuto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Pomeriggio 5, Barbara D’Urso su Akash Kumar: “È diventato incomprensibile” -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio Akash

Barbara D'Urso invitaKumar per un'intervista: "Voglio parlarci con tranquillità" Barbara D'Urso apre il talk di5 con un approfondimento dedicato all' Isola dei Famosi . La puntata andata in onda ieri ...... devi dire 'Li ho asfaltati'?'KUMAR/ "Prima dell'Isola ho perso 18 chili, attacchi di panico e depressione" Francesco Fredella criticae punge Awed a5 Per Francesco Fredella '...Pomeriggio 5, il commento inaspettato su Elettra Lamborghini: «Non la definerei bellissima...». Barbara D'Urso reagisce così. Oggi, nel programma contenitore ...Leggi anche > Denise Pipitone, l'intervista a Pomeriggio 5: «Ho visto Denise, era incappucciata». «Abbiamo provato - spiega Barbara D'Urso - a intervistare Andreina, la compagna di Andrea Stival, ecco ...