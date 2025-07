Conceicao Juve incognita riscatto | il Porto non cede di un centimetro bianconeri pronti a virare sul piano B Le ultimissime

La saga di Conceição tra Juventus e Porto si infiamma: i bianconeri sono determinati a chiudere l’affare, ma il Porto non cede di un centimetro. La clausola rescissoria da 30 milioni rappresenta un ostacolo, spingendo la Juventus a valutare piani alternativi per non perdere il talento portoghese. Come evolverà questa intricata trattativa? Restate con noi per scoprire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

sul futuro dell’esterno. La Juventus sta lavorando intensamente per portare a termine l’operazione di riscatto di Francisco Conceição dal Porto, ma le trattative stanno trovando ostacoli legati alla clausola rescissoria che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport, il club portoghese non sembra disposto a fare sconti sulla cifra stabilita, il che rende l’operazione complessa, soprattutto in un periodo di bilanci e operazioni di mercato che richiedono molta attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve, incognita riscatto: il Porto non cede di un centimetro, bianconeri pronti a virare sul piano B. Le ultimissime

In questa notizia si parla di: juve - incognita - riscatto - porto

Cambiaso Juve, incognita futuro: il club vuole tenerlo ma la Premier League incombe minacciosa. Cosa può succedere - Il futuro di Andrea Cambiaso alla Juventus rimane un'incognita. Il club desidera trattenere il talento, ma l’ombra della Premier League si fa sempre più minacciosa.

Matteo Tognozzi non sarà il direttore tecnico dell'Arsenal. C'è stato un ripensamento della Juventus che deve ancora scegliere direttore tecnico e direttore sportivo? E' una notizia molto strana che va interpretata. Stiamo cercando di capire qualcosa in più dalle Vai su Facebook

Juventus, c’è l’ok del Porto per Conceicao: gli scenari futuri | CM.IT; Dietrofront della Juve per Conceiçao: si lavora per trattenere il portoghese; Il futuro di Conceição: tra prestazioni altalenanti e incertezze economiche.

Conceicao Juve, svelata l’offerta dei bianconeri per il riscatto! Novità sull’esterno portoghese. Gli ultimi aggiornamenti - Che cosa filtra La Juventus sta lavorando intensamente sul mercato per rafforzare la pro ... Si legge su juventusnews24.com

Conceicao Juve (Tuttosport): il Porto continua a fare muro ma in casa bianconera è nata una nuova idea. Così il riscatto si fa! - Conceicao Juve (Tuttosport): il Porto continua a fare muro ma in casa bianconera è nata una nuova idea. Lo riporta juventusnews24.com