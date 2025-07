Hjulmand Juve a queste condizioni l’affare non può decollare | lo Sporting spara altissimo per il suo cartellino La cifra

Il sogno di Morten Hjulmand in maglia Juventus si scontra con un ostacolo di prezzo: lo Sporting chiede una cifra troppo elevata per il suo cartellino, rendendo difficile la trattativa. La sua richiesta ha frenato i piani dei bianconeri, che continuano a monitorare la situazione sperando in un abbassamento delle pretese. La strada verso il centrocampista danese si fa sempre piĂą complessa, ma la Juventus non si arrende e cerca soluzioni alternative.

richiesta dal club portoghese. Il mercato Juve  ha messo gli occhi su Morten Hjulmand, centrocampista dello Sporting, ma il costo del giocatore si sta rivelando un ostacolo importante. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno sondato il terreno per il danese, ma la richiesta dello Sporting  di circa 40 milioni di euro  rende la trattativa molto difficile. Hjulmand, che ha avuto una stagione eccezionale, si è messo in evidenza come un centrocampista di grande qualitĂ , capace di dettare i tempi di gioco e di fare la differenza sia in fase di recupero che di impostazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hjulmand Juve, a queste condizioni l’affare non può decollare: lo Sporting spara altissimo per il suo cartellino. La cifra

In questa notizia si parla di: sporting - hjulmand - juve - condizioni

Juve: Hjulmand nel Mirino, Prezzo e Posizione Sporting per il Centrocampo - La Juventus accelera sul mercato per rinforzare il centrocampo e tiene d'occhio Morten Hjulmand, il talentuoso mediano dello Sporting CP.

La Juve ha scelto: come conferma anche TMW, Douglas Luiz è sul mercato La società ha deciso di cedere il brasiliano dopo solo un anno per fiondarsi poi su Hjulmand dello Sporting Diteci la vostra su questa decisione #DouglasLuiz #Hjulmand #Juve Vai su Facebook

La Juve ha scelto: come conferma anche TMW, Douglas Luiz è sul mercato La società ha deciso di cedere il brasiliano dopo solo un anno per fiondarsi poi su Hjulmand dello Sporting Diteci la vostra su questa decisione #DouglasLuiz #Hjulmand #Juve Vai su X

La Juventus mette Hjulmand nel suo mirino: il prezzo del cartellino e la posizione dello Sporting; Hjulmand, ultima idea della Juve. Ma c'è un ostacolo; La Juventus mette Hjulmand nel suo mirino: il prezzo del cartellino e la posizione dello Sporting.

Hjulmand Juve, a queste condizioni l’affare non può decollare: lo Sporting spara altissimo per il suo cartellino. La cifra - Hjulmand Juve, a queste condizioni l’affare non può decollare: lo Sporting spara altissimo per il suo cartellino. Si legge su juventusnews24.com

Hjulmand Juve, Comolli non molla la presa per il danese: lo Sporting spara altissimo, sono tre le alternative possibili nel reparto - Hjulmand Juve, Comolli non molla la presa per il danese: lo Sporting CP spara altissimo, sono tre le alternative possibili al centrocampista danese La Juve continua a valutare diverse opzioni per rinf ... Da juventusnews24.com