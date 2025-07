De Nicola SIN | Mi auguro che Difelikefalin sia un farmaco che sarà prescrivibile direttamente da

Luca De Nicola, prestigioso nefrologo e presidente della Società Italiana Nefrologia, esprime speranza e ottimismo riguardo alla futura disponibilità di Difelikefalin, un farmaco innovativo per i pazienti in dialisi. La sua aspirazione è che questo trattamento possa essere prescrivibile direttamente da tutti i centri di dialisi, migliorando significativamente la qualità di vita di molti. La speranza è che questa meta diventi presto realtà, portando benefici concreti a chi ne ha più bisogno.

"Fortunatamente adesso ci sta un farmaco che speriamo possa essere reso più velocemente possibile, disponibile per i pazienti. Mi auguro che Difelikefalin sia un farmaco prescrivibile direttamente da tutti i centri di dialisi". Ha dichiarato all'Adnkronos Luca De Nicola, professore Ordinario di Nefrologia Direttore Unità Nefrologia e Dialisi Napoli, presidente Società Italiana Nefrologia

