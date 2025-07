In tenda a 2700 metri sotto pioggia e neve | recuperate nella notte

In un soffio di tempo, due coraggiose escursioniste hanno trasformato una notte di avventura in un dramma sotto il Passo del Calvo, a 2700 metri di quota. Sorprese da pioggia e neve, sono state soccorse grazie all'intervento tempestivo di soccorritori esperti, che hanno messo in salvo le loro vite. La vicenda dimostra quanto sia importante rispettare i segnali del tempo e la preparazione in alta montagna.

Due escursioniste in difficoltĂ sono state soccorse nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio 2025 sotto il Passo del Calvo, a circa 2700 metri di quota, nel territorio della Valmasino. Le donne, sorprese dal maltempo mentre si trovavano in tenda, hanno chiesto aiuto intorno alle 22:30, dopo. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

