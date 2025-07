Il rito di iniziazione nazista con i figli dell’assessore regionale Gian Luca Vignale | brindisi a Hitler e pacche sulle spalle

Un inquietante ritorno al passato si consuma tra i giovani di Brindisi, che partecipano a rituali di iniziazione ispirati ai metodi nazisti: brindisi a Hitler, pacche sulle spalle e saluti fascisti diventano gesti quotidiani. Questi giovanissimi, dal cuore nero e negazionisti dell’Olocausto, sfidano il senso civico e la memoria storica. È un richiamo drammatico alla necessità di vigilanza e impegno contro ogni forma di estremismo e intolleranza.

Giovanissimi dal cuore nero, estremisti e negazionisti dell’olocausto. Uno non si fa problemi a bloccare il traffico nel quartiere Nizza Millefonti, per schierarsi con gli amici in mezzo alla strada e fare tutti insieme il saluto fascista. L’altro adora cantare canzoni antisemite e non si tira. 🔗 Leggi su Torinotoday.it