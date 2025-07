Santoro Aned | Malattia renale cronica in Italia sono 9000 i pazienti con questa patologia

In Italia, oltre 9.000 persone convivono con una malattia renale cronica, un disturbo che compromette gravemente la qualità della vita. Il prurito incessante, che insorge a qualsiasi ora del giorno e della notte, è solo uno dei sintomi più invalidanti di questa patologia. Il prof. Antonio Santoro, responsabile dell’Aned, sottolinea l’impatto emotivo e fisico di questa condizione, evidenziando l’urgenza di maggiori risorse e attenzione per chi ne è affetto.

“In Italia sono circa 9000 i pazienti che hanno questa patologia importante ed estremamente invalidante, questo prurito compare in qualsiasi ora del giorno e della notte con dei riflessi importanti sulla qualità di vita.” Ha dichiarato all’Adnkronos il prof. Antonio Santoro, responsabile scientifico dell’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto – Aned, commentando il termine della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Santoro (Aned): Malattia renale cronica, in Italia sono 9000 i pazienti con questa patologia

In questa notizia si parla di: sono - italia - pazienti - patologia

In Italia, i dati di alfabetizzazione economico-finanziaria sono chiari e allarmanti - una realtà preoccupante che mette in luce l'importanza di educare e sensibilizzare la popolazione sui temi dell'economia e della finanza.

In Lombardia sono presenti due dei quattro centri italiani di riferimento europeo per il trattamento della malattia oculare tiroidea (TED). Riuniti a Milano ricercatori, specialisti ed istituzioni per accendere i fari su una patologia poco conosciuta che pone diverse Vai su Facebook

Leucemia Mieloide Cronica, la parola ai pazienti; Psoriasi pustolosa generalizzata: arriva in Italia la prima terapia specifica per questa patologia; Bpco, una malattia silenziosa che colpisce 3,5 milioni di italiani.

Psoriasi, in Italia oltre 1milione e mezzo i pazienti affetti dalla patologia. La campagna Psorridi di Bms - In Italia oltre un milione e mezzo di persone sono affette dalla psoriasi, patologia in? Da milanofinanza.it

Giornata mondiale epilessia, in Italia i pazienti sono 500.000: cos’è e come si cura - L’epilessia è una delle malattie neurologiche più diffuse: si stima che ci siano oltre 50 milioni di casi nel mondo. Scrive repubblica.it