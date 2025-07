Una serata di grande musica alla Rocca di Noale con la Giovane Orchestra Metropolitana

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile: venerdì 11 luglio, la Rocca di Noale si trasformerà in un palcoscenico di talento con la Young Orchestra Metropolitan, diretta dal maestro Pierluigi Piran. Un’occasione imperdibile per ascoltare musica di alta qualità e scoprire il futuro della scena musicale italiana. La serata, promossa dalla Pro Loco di Noale, promette emozioni e note che resteranno nel cuore di tutti i partecipanti, unite dall’amore per la musica e la cultura.

Venerdì 11 luglio, alle ore 21.15, la Rocca di Noale accoglie la GOM – Giovane Orchestra Metropolitana, diretta dal maestro Pierluigi Piran, per un concerto all’insegna della musica e del talento giovanile. L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Noale, in collaborazione con l’indirizzo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

