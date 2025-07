Il futuro dell’Ucraina si disegna a Roma Le prospettive dell’amb Melnyk

Il futuro dell’Ucraina si disegna a Roma, dove il 10 e l’11 luglio 2025 si terrà la Ukraine Recovery Conference 2025. In questa occasione, leader internazionali, stakeholder e policy maker si riuniranno per plasmare una visione condivisa di ricostruzione e di un’Europa rinnovata nel dopoguerra. Un momento cruciale per definire un percorso di speranza e ricostruzione. L’Italia conferma il suo ruolo centrale in questa sfida storica.

Il 10 e l'11 luglio 2025 Roma diventerà la capitale dell'Ucraina: qui si riuniranno la leadership dello Stato ucraino, i principali stakeholder e policy maker, insieme ai leader e partner internazionali più influenti. In questa cornice, l'Ucraina e i suoi partner discuteranno non solo la ricostruzione, ma anche una visione a lungo termine per una nuova Europa del dopoguerra. La Ukraine recovery conference 2025, organizzata dall'Italia insieme al governo ucraino, è molto più di un forum internazionale: è una piattaforma in cui la solidarietà politica deve tradursi in strumenti concreti di trasformazione economica, sociale e istituzionale.

