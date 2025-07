Roma allarme attacco | Dovbyk è l’unico centravanti servono rinforzi subito

Roma si trova a un passo dal caos in attacco: l’unico centravanti disponibile, Dovbyk 232 L8217, non basta per affrontare la nuova stagione. La rivoluzione è iniziata, ma il cantiere giallorosso resta aperto e urgente. Con Svilar blindato tra i pali, il vero problema riguarda la linea offensiva, dove Artem sembra essere l’unico riferimento. La campagna di rafforzamento deve decollare subito; altrimenti, il rischio di fallimento è dietro l’angolo.

La rivoluzione è partita, ma il cantiere Roma è ancora aperto. E in attacco, al momento, la situazione è al limite dell'allarme. Dopo l'accordo per il rinnovo di Mile Svilar, il club ha messo in sicurezza la porta, ma ogni altro reparto ha bisogno di interventi mirati. In difesa, a centrocampo, sugli esterni e soprattutto in avanti, dove il quadro è chiaro e preoccupante: al raduno di domenica si presenterà un solo centravanti di ruolo, Artem Dovbyk. Abraham al Besiktas, Shomurodov verso l'addio. Il reparto offensivo ha perso due pedine nel giro di pochi giorni. Tammy Abraham ha scelto il Besiktas, convinto dal progetto e dal ruolo centrale che gli verrà garantito.

