Le fabbriche di auto morte

visto nella mia carriera è stata la mia stessa azienda, che ha dovuto adattarsi ai cambiamenti, spesso tardivamente". Le fabbriche di auto sono in tumulto, riflettendo un settore che fatica a trovare la propria strada tra innovazione e realtà quotidiana. Un panorama in continua evoluzione dove, più che mai, bisogna sapersi reinventare.

L'industria dell'auto è in confusione. O meglio, i suoi leader lo sono. Jim Farley, il capo di Ford, a giugno di due anni fa presentava il pick-up F-150 Lightning destinandolo a "lavoratori veri: costruiamo pick-up per persone vere che fanno un lavoro vero". Appena due mesi dopo, avendolo usato, ammise che la ricarica era un mal di testa. Ora vira la strategia Ford sull'ibrido, dopo essere stato in Cina: "La cosa più umiliante che abbia mai visto. Siamo in competizione globale con la Cina e non riguarda solo le auto elettriche. Stanno ridefinendo gli standard dell'automobile moderna e stanno correndo molto più velocemente di noi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le fabbriche di auto morte

In questa notizia si parla di: auto - fabbriche - morte - ford

La stretta della Cina sulle terre rare ferma le prime fabbriche di auto in Europa. In Italia i fornitori chiedono aiuto al governo - L'industria automobilistica europea, già sotto pressione dai dazi statunitensi, si trova ora di fronte a un nuovo ostacolo: la stretta della Cina sulle esportazioni di terre rare, fondamentali per la produzione di veicoli elettrici e tecnologie avanzate.

Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria): “Bruxelles sulle auto ha fatto un disastro. La verità è che hanno messo il nostro miglior prodotto (primo per fatturato) fuori mercato: cambiare una tecnologia per norma è una vera pazzia. Dobbiamo cambiare qu Vai su Facebook

Le fabbriche di auto morte; Il presidente indonesiano annuncerà una nuova fabbrica di batterie per auto elettriche: sentenza di morte per gli Hongana Manyawa incontattati; Ford, i sindacati lanciano l'allarme: a rischio la fabbrica di Colonia.

Le fabbriche di auto morte - Secondo il centro di analisi Dataforce sui piazzali ci sono ancora più di 120mila macchine targate in attesa di un cliente e un quinto sono alla spina ... Lo riporta msn.com

Sciopero nelle fabbriche auto Usa di Stellantis, Ford e GM - Sciopero storico nelle fabbriche auto Usa di Stellantis, Ford e General Motors in contemporanea con la versione settembrina del salone dedicato alle quattro ruote in svolgimento a Detroit. Riporta gazzetta.it