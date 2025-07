Calendari per la raccolta differenziata in inglese | giovedì la consegna

Se vivi a Salerno e vuoi gestire al meglio i tuoi rifiuti, non perdere l’occasione di ricevere i nuovi calendari per la raccolta differenziata in inglese e italiano. Giovedì 10 luglio alle 10, al Comune, ti aspettiamo per la consegna ufficiale, accompagnata dalla presentazione dell’app Junker, che traduce le indicazioni in 11 lingue. Un passo avanti per una città più sostenibile e inclusiva!

Tempo di lettura: < 1 minuto È in programma giovedì 10 luglio alle ore 10 al Comune di Salerno la consegna ufficiale dei calendari per la raccolta differenziata, disponibili in inglese e in italiano, con le indicazioni per scaricare l’ app Junker, che offre traduzioni in 11 lingue diverse. L’iniziativa, promossa dal Comune di Salerno e da Salerno Pulita, nasce su sollecitazione delle associazioni extra alberghiere, in particolare Ecstra e Abbac, che avevano rappresentato la difficoltà di gestire il calendario della raccolta differenziata con i loro ospiti. Prossimamente, i titolari delle strutture potranno anche partecipare a un corso di formazione gratuito messo a disposizione dall’App Junker. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Calendari per la raccolta differenziata in inglese: giovedì la consegna

