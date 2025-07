Calciomercato Inter la Roma tenta il sorpasso per Rios I giallorossi accelerano per soffiarlo alla concorrenza!

La corsa per il talento colombiano Richard Rios si infiamma: la Roma accelera nel calciomercato, tentando di superare l’Inter e assicurarsi il centrocampista del Palmeiras. Con un occhio rivolto al futuro e il desiderio di rinforzare il reparto mediano dopo la cessione di Paredes, i giallorossi puntano forte sul giovane promettente, che ha già catturato l’attenzione di Gasperini. La sfida è aperta, e il duello per Rios si annuncia avvincente.

