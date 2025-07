Scontro in moto ad Azzano | muore Loretta Maggioni aveva 51 anni

Un tragico incidente sulla Cremasca ha spezzato la vita di Loretta Maggioni, 51 anni, di Cologno al Serio, coinvolta in uno scontro fatale con una moto. La comunità è sotto shock, mentre i familiari affrontano un dolore profondo. La tragedia ci ricorda quanto possa essere fragile la vita e l'importanza di prestare la massima attenzione sulla strada. Restiamo vicini a chi sta vivendo questo momento di lutto, sperando in un senso di pace e conforto.

IL LUTTO. L’incidente nel tardo pomeriggio di martedì sulla Cremasca: Loretta Maggioni era di Cologno al Serio. Vani i soccorsi: disperati il marito e i figli arrivati sul posto. Illeso, ma sotto choc, l’automobilista: «Non l’ho vista». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Scontro in moto ad Azzano : muore Loretta Maggioni, aveva 51 anni

In questa notizia si parla di: loretta - maggioni - scontro - moto

Chi era Loretta Maggioni, morta in moto in un incidente ad Azzano. Il dolore del marito: «Senza di lei non so che fare»; Scontro in moto ad Azzano : muore Loretta Maggioni, aveva 51 anni; In scooter contro un furgone, muore mamma di 51 anni.

Scontro in moto ad Azzano : muore Loretta Maggioni, aveva 51 anni - Hanno cercato di rianimarla a lungo i soccorritori del 118 che lunedì, pochi minuti prima delle 19, sono arrivati con l’elicottero sull’ex statale Cremasca: le hanno praticato il massaggio cardiaco e ... Riporta ecodibergamo.it

Chi era Loretta Maggioni, morta in moto in un incidente ad Azzano. Il dolore del marito: «Senza di lei non so che fare» - Lo contro con un furgoncino Opel guidato da un 33enne «Non so più cosa fare senza di lei». Secondo bergamo.corriere.it