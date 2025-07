Inter ecco cosa cambierebbe con Éderson al posto di Calhanoglu | VIDEO

Se Hakan Calhanoglu dovesse lasciare l'Inter per il Galatasaray, la squadra potrebbe trovare in Éderson un'alternativa intrigante. Ma come cambierebbe realmente il volto dei nerazzurri? Nel video, esploriamo le potenziali implicazioni di questa mossa, analizzando i pro e i contro di questa sostituzione. Scopri tutto nell'ultimo episodio de "La Tripletta - Calciomercato", il podcast de 'La Gazzetta dello Sport', dove i nostri esperti approfondiscono il futuro dell'Inter.

Nel caso di cessione di Hakan Calhanoglu al Galatasaray, l'Inter vorrebbe sostituirlo con Éderson. Cosa cambierebbe tra i nerazzurri nel video. Un estratto dell'ultima puntata de "La Tripletta - Calciomercato", podcast de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra i temi, anche il possibile addio all'Inter di Hakan Calhanoglu, con l'atalantino Éderson che è il preferito dei nerazzurri. Il giornalista sportivo Filippo Conticello mette a confronto le caratteristiche dei due in questo video. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Inter, ecco cosa cambierebbe con Éderson al posto di Calhanoglu | VIDEO

